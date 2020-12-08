Названы претенденты на звание игрока и тренера года по версии Globe Soccer Award

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока, тренера и клуба года по версии Globe Soccer Award.



В тройку финалистов на приз футболисту 2020 года вошли форварды Криштиану Роналду - "Ювентус", Лионель Месси - "Барселона" и Роберт Левандовски - "Бавария".

За награду тренеру года поборются Джан Пьеро Гасперини - "Аталанта", Ханси Флик - "Бавария" и Юрген Клопп - "Ливерпуль".