Названы претенденты на звание игрока и тренера года по версии Globe Soccer Award

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Названы претенденты на звание игрока и тренера года по версии Globe Soccer AwardСтали известны претенденты на звание лучшего игрока, тренера и клуба года по версии Globe Soccer Award.

В тройку финалистов на приз футболисту 2020 года вошли форварды Криштиану Роналду - "Ювентус", Лионель Месси - "Барселона" и Роберт Левандовски - "Бавария".

За награду тренеру года поборются Джан Пьеро Гасперини - "Аталанта", Ханси Флик - "Бавария" и Юрген Клопп - "Ливерпуль".

На звание клуба года претендуют "Бавария", "Ливерпуль", "Реал Мадрид".

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