Названы претенденты на приз Льва Яшина
Авторитетный журнал France Football опубликовал список номинантов на звание лучшего вратаря 2021 года.
В число претендентов вошли Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Ян Облак ("Атлетико"), Самир Ханданович ("Интер"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Тибо Куртуа ("Реал"), Эдуар Менди ("Челси"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла") и Кейлор Навас (ПСЖ).
Победитель в этой номинации получит приз имени Льва Яшина. Напомним, что советский голкипер остаётся единственным в истории, кому удалось выиграть "Золотой мяч".
Не пропустите: Опубликован список номинантов на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18