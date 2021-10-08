Названы претенденты на приз Льва Яшина

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Названы претенденты на приз Льва Яшина

Фото твиттер France Football

Авторитетный журнал France Football опубликовал список номинантов на звание лучшего вратаря 2021 года.

В число претендентов вошли Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Мануэль Нойер ("Бавария"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Ян Облак ("Атлетико"), Самир Ханданович ("Интер"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Тибо Куртуа ("Реал"), Эдуар Менди ("Челси"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла") и Кейлор Навас (ПСЖ).

Победитель в этой номинации получит приз имени Льва Яшина. Напомним, что советский голкипер остаётся единственным в истории, кому удалось выиграть "Золотой мяч".

Не пропустите: Опубликован список номинантов на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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