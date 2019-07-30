Названы претенденты на звание лучшего футболиста июля в РПЛ

Теги юрий дюпинартём дзюбаалексей ионов

Названы претенденты на звание лучшего футболиста июля в РПЛ

Стало известно, кто будет бороться за звание стать лучшим футболистом в РПЛ в июле.

Претендентами получить награду стали: Юрий Дюпин, Алексей Ионов, Артем Дзюба, Александр Соболев и Элдор Шомуродов.

В голосовании будут участвовать болельщики, эксперты Премьер-лиги и канала "Матч Премьер".

Ранее эта награда еще не вручалась.

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Назван список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в июле

Назван список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в июле

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