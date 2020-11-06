Названы претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

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Названы претенденты на звание лучшего игрока АПЛ в октябре

АПЛ опубликовала шорт-лист номинантов на звание лучшего футболиста турнира по итогам октября.

За награду поборются восемь игроков. Победителя объявят на следующей неделе.

В списке претендентов Че Адамс ("Саутгемптон"), Конор Коуди ("Вулверхэмптон"), Пабло Форнальс ("Вест Хэм"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Тиаго Силва ("Челси") и Кайл Уокер ("Манчестер Сити").

Не пропустите: Харри Кейн забил 200-й гол за "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
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