Названы претенденты на звание лучшего игрока года в Африке

Стало известно, кто будет претендовать на награду лучшему футболисту года в Африке.

За приз поборются 30 игроков, среди которых стоит отметить Мохамеда Салаха, Садио Мане, Рияда Махреза и Пьер-Эмерика Обамеянга.

Напомним, что лучшим футболистом Африки в 2017 и 2018 году становился Мохамед Салах.

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