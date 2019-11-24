Названы претенденты на звание лучшего игрока года в Африке
Стало известно, кто будет претендовать на награду лучшему футболисту года в Африке.
За приз поборются 30 игроков, среди которых стоит отметить Мохамеда Салаха, Садио Мане, Рияда Махреза и Пьер-Эмерика Обамеянга.
Напомним, что лучшим футболистом Африки в 2017 и 2018 году становился Мохамед Салах.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1