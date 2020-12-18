Названы претенденты на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов

УЕФА опубликовал шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов.

В список включены Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Неймар (ПСЖ), Оливье Жиру ("Челси"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Душан Тадич ("Аякс") и Кингсли Коман ("Бавария").

На групповом этапе ЛЧ Рэшфорд забил 6 мячей в 6 встречах, Неймар отличился 6 раз в 5 играх, в активе Жиру 5 голов в 4 матчах, на счету Жоты 4 результативных удара в 6 поединках, у Тадича 2+3 по системе "гол+пас" в 6 играх, Коман забил трижды и ассистровал партнёрам дважды в 4 матчах.

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