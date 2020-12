Названы претенденты на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов

УЕФА опубликовал шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока группового этапа Лиги Чемпионов.

В список включены Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Неймар (ПСЖ), Оливье Жиру ("Челси"), Диогу Жота ("Ливерпуль"), Душан Тадич ("Аякс") и Кингсли Коман ("Бавария").

