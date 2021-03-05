Названы претенденты на звание лучшего игрока и тренера АПЛ в феврале

АПЛ опубликовала шорт-листы номинантов на звание лучшего футболиста и лучшего тренера турнира по итогам февраля.

За награду поборются восемь игроков и четыре наставника. Списки претендентов представлены ниже.

Лучший футболист: Йоаким Андерсен ("Фулхэм"), Харви Барнс ("Лестер"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Джесси Лингард ("Вест Хэм"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон") и Рафинья ("Лидс").

Лучший тренер: Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Скотт Паркер ("Фулхэм") и Томас Тухель ("Челси").

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