Названы претенденты на звание лучшего игрока Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, Месси и Роналду - вне списка

УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов по позициям.

Стоит отметить, что в этот раз за индивидуальную награду не поборются Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Эдуар Менди ("Челси"), Эдерсон ("Манчестер Сити");

Защитники: Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси");

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Жоржиньо ("Челси"), Нголо Канте ("Челси");

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д).

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