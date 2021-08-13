Названы претенденты на звание лучшего игрока Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, Месси и Роналду - вне списка
УЕФА объявил номинантов на звание лучшего игрока прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов по позициям.
Стоит отметить, что в этот раз за индивидуальную награду не поборются Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Эдуар Менди ("Челси"), Эдерсон ("Манчестер Сити");
Защитники: Сесар Аспиликуэта ("Челси"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антонио Рюдигер ("Челси");
Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Жоржиньо ("Челси"), Нголо Канте ("Челси");
Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д).
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