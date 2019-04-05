Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
Английская Премьер-лига определила шестерых претендентов на звание лучшего игрока марта.
В число претендентов на награду являются: Шеймус Коулман ("Эвертон"), Садио Мане, Эндрю Робертсон (оба – "Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Джейми Варди ("Лестер") и Джеймс Уорд-Праус ("Саутгемптон").
Победитель будет назван 12 апреля.
В марте Мане забил три гола, Варди отметился четырьмя забитыми мячами и одним голевым пасом, Уорд-Праус (2+1), Силва (1+1), Коулман (0+1) и Робертсон (0+1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14