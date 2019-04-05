Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига определила шестерых претендентов на звание лучшего игрока марта.

В число претендентов на награду являются: Шеймус Коулман ("Эвертон"), Садио Мане, Эндрю Робертсон (оба – "Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Джейми Варди ("Лестер") и Джеймс Уорд-Праус ("Саутгемптон").

Победитель будет назван 12 апреля.

В марте Мане забил три гола, Варди отметился четырьмя забитыми мячами и одним голевым пасом, Уорд-Праус (2+1), Силва (1+1), Коулман (0+1) и Робертсон (0+1).

Не пропустите: Ришарлисон может перейти в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru