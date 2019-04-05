Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Теги садио манеэндрю робертсонбернарду силваджейми варди

Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Английская Премьер-лига определила шестерых претендентов на звание лучшего игрока марта.

В число претендентов на награду являются: Шеймус Коулман ("Эвертон"), Садио Мане, Эндрю Робертсон (оба – "Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Джейми Варди ("Лестер") и Джеймс Уорд-Праус ("Саутгемптон").

Победитель будет назван 12 апреля.

В марте Мане забил три гола, Варди отметился четырьмя забитыми мячами и одним голевым пасом, Уорд-Праус (2+1), Силва (1+1), Коулман (0+1) и Робертсон (0+1). 

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4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 31 63
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7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
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9 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
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