Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Так, за награду поборются Душан Тадич ("Аякс"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед") и Мусса Марега ("Порту").

Сербский полузащитник записал в свой актив гол и два ассиста в матче с "Реалом", французский вратарь сделал семь сейвов в игре с дортмундской "Боруссией", бельгийский форвард оформил дубль в поединке с ПСЖ, а малийский нападающий забил мяч и отдал результативную передачу во встрече с "Ромой".

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