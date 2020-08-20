Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Пресс-служба УЕФА опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

За индивидуальную награду поспорят четыре футболиста: по два из "Баварии" и ПСЖ.

1) Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария - гол + два ассиста в матче с "РБ Лейпциг";

2) Нападающий ПСЖ Неймар - результативная передача в матче с "РБ Лейпциг";

3) Форвард "Баварии" Роберт Левандовски - гол + ассист в матче с "Лионом";

4) Вингер "Баварии" Серж Гнабри - дубль в матче с "Лионом".

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