Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Пресс-служба УЕФА опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.
За индивидуальную награду поспорят четыре футболиста: по два из "Баварии" и ПСЖ.
1) Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария - гол + два ассиста в матче с "РБ Лейпциг";
2) Нападающий ПСЖ Неймар - результативная передача в матче с "РБ Лейпциг";
3) Форвард "Баварии" Роберт Левандовски - гол + ассист в матче с "Лионом";
4) Вингер "Баварии" Серж Гнабри - дубль в матче с "Лионом".
Не пропустите: УЕФА назвал лучшего игрока матча "Лион" - "Бавария". | http://soccernews.ru
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