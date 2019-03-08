Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Так, за награду поборются Родриго ("Валенсия"), Кевин Трапп ("Айнтрахт"), Педро ("Челси") и Исмаила Сарр ("Ренн").

Форвард "летучих мышей" оформил дубль в игре с "Краснодаром", голкипер "орлов" совершил 4 сейва в поединке с "Интером", вингер "синих" забил победный гол в ворота киевского "Динамо", а полузащитник "красно-чёрных" отличился в матче с "Арсеналом".

Проголосовать за одного из кандидатов можно на официальном сайте УЕФА.

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