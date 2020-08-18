Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока полуфинальной стадии Лиги Европы.

За индивидуальную награду поспорят четыре футболиста: два - из "Интера", и по одному - из "Севильи" и "Манчестер Юнайтед".

1) Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес - 2 гола + 1 ассист в матче с "Шахтёром";

2) Форвард "Интера" Ромелу Лукаку - дубль в матче с "Шахтёром";

3) Вратарь "Севильи" Яссин Буну - 7 сейвов в матче с "Манчестер Юнайтед";

4) Полузащитник "МЮ" Бруну Фернандеш - реализованный пенальти в матче с "Севильей" + 85% точных пасов.

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