Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока по итогам 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Саид Бенрахма ("Вест Хэм"), Ислам Слимани ("Лион"), Рикарду Орта ("Брага") и Мусса Диаби ("Байер").

Who gets your vote?



⭐️ Saïd Benrahma

⭐️ Islam Slimani

⭐️ Ricardo Horta

⭐️ Moussa Diaby@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL