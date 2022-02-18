Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Альфредо Морелос ("Рейнджерс"), Тони Мартинес ("Порту"), Берат Джимшити ("Аталанта") и Гвидо Родригес ("Бетис").

Мартинес и Джимшити оформили по дублю в матчах с "Лацио" (2:1) и "Олимпиакосом" (2:1) соответственно.

Морелос в игре с дортмундской "Боруссией" (4:2) записал в свой актив "гол+ассист", а Родригес забил один мяч в ворота "Зенита" (3:2).

Голосование проводится на официальном сайте УЕФА по ссылке.

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