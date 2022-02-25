Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Руслан Малиновский ("Аталанта"), Джеймс Тавернье ("Рейнджерс"), Рикарду Орта ("Брага") и Мехди Тареми ("Порту").

Малиновский и Тавернье оформили по дублю в матчах с "Олимпиакосом" (3:0) и дортмундской "Боруссией" (2:2) соответственно.

Орта и Тареми записали в свой актив по голу и ассисту в играх с "Шерифом" (2:0, 3:2 пен.) и "Лацио" (2:2).

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