Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока по итогам недели в Лиге Европы.

В шорт-лист УЕФА вошли Луис Муриэль ("Аталанта"), Антони Лопеш ("Лион"), Джеймс Тавернье ("Рейнджерс") и Маркос Акунья ("Севилья").

1) Муриэль оформил дубль и сделал ассист в матче с "Байером" (3:2);

2) Лопеш отразил 7 ударов по своим воротам в игре с "Порту" (1:0);

3) Тавернье - автор гола и 5 перехватов в поединке с "Црвеной Звездой" (3:0);

4) Акунья совершил 1 отбор и 6 перехватов во время встречи с "Вест Хэмом" (1:0).

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