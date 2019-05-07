Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Стало известно, кто вошел в список кандидатов на звание лучшего футболиста сезона. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

В число претендентов вошли следующие игроки: Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Эден Азар.

Победителя выберут болельщики, капитаны команды и футбольные эксперты путем голосования.

Отметим, что сейчас Салах является первым в списке лучших бомбардиров турнира, забив 22 гола. На втором и третьем месте - Мане и Агуэро, в их активе по 20 мячей.

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