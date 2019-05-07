Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в этом сезоне

Теги хосеп гвардиолаюрген клоппнуну эшпириту сантумаурисио почеттино

Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в этом сезоне

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера английской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона, сообщает официальный сайт АПЛ.

Ими стали: Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон").

Голосование проходит на сайте АПЛ и продлится до 9 мая. Имя победителя будет названо 14 мая.

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