Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

Теги уле гуннар сульшермикель артеташон дайш

Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в феврале

Английская Премьер-лига объявила номинантов на награду лучшему тренеру по итогам февраля.

На почётное звание претендуют четыре специалиста - Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед"), Микель Артета ("Арсенал"), Шон Дайш ("Бернли") и Крис Уайлдер ("Шеффилд Юнайтед").

Победителя определят болельщики, капитаны команд АПЛ и эксперты путём совместного голосования.

В январе лучшим тренером чемпионата Англии стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп.

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