Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре

4 Теги юрген клоппбрендан роджерснуну эшпириту сантукрис уайлдер

Названы претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в ноябре

Английская Премьер-лига объявила номинантов на награду лучшему тренеру по итогам ноября.

На почётное звание претендуют четыре специалиста - Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Брендан Роджерс ("Лестер"), Нуну Эшпириту Санту ("Вулверхэмптон") и Крис Уайлдер ("Шеффилд Юнайтед").

Победителя определят болельщики, капитаны команд АПЛ и эксперты путём совместного голосования.

В октябре лучшим тренером чемпионата Англии стал наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Не пропустите: АПЛ объявила номинантов на награду лучшему игроку ноября. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

ПИВОППСа удалили.Зачем?Ждем твоего возвращения!))

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OkTawius
Димон

серьёзно? за что? почему?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Без понятия...Может он утренних новостях посылал алкоголика...Либо Хрыстя имеет здесь админресурс))

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OkTawius
Димон

ну круто, тогда ну его нахрен участвовать в обсуждениях. Болельщиков "Реала" можно пересчитать на пальцах одной руки и тех банят непонятно за что. Пусть секта варится в собственном соку, а единственным "фанатом" Мадрида останется мухомор. Будут с хрыстей полировать друг друга, вот и весь интерес.

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