Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в феврале и марте

Теги сергей семаксандро шварцалексей березуцкийвладимир федотов

Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в феврале и марте

РПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера лиги по итогам февраля и марта.

За награду поспорят пять специалистов - это Сергей Семак ("Зенит"), Сандро Шварц ("Динамо"), Алексей Березуцкий (ЦСКА), Владимир Федотов ("Сочи") и Александр Сторожук ("Краснодар").

За указанный период "Зенит" набрал 10 очков, ЦСКА - 12 баллов, а "Динамо", "Сочи" и "Краснодар" - по 7 пунктов.

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Стали известны номинанты на звание лучшего игрока РПЛ в феврале и марте

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока РПЛ в феврале и марте

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