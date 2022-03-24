Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в феврале и марте

РПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера лиги по итогам февраля и марта.

За награду поспорят пять специалистов - это Сергей Семак ("Зенит"), Сандро Шварц ("Динамо"), Алексей Березуцкий (ЦСКА), Владимир Федотов ("Сочи") и Александр Сторожук ("Краснодар").

За указанный период "Зенит" набрал 10 очков, ЦСКА - 12 баллов, а "Динамо", "Сочи" и "Краснодар" - по 7 пунктов.

Не пропустите: Президент РФС объяснил, почему в чемпионате России не будет иностранных клубов. | http://soccernews.ru