Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре
РПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера лиги по итогам сентября.
За награду поспорят пять специалистов - это Сергей Семак ("Зенит"), Виктор Гончаренко ("Краснодар"), Алексей Березуцкий (ЦСКА), Сандро Шварц ("Динамо") и Марко Николич ("Локомотив").
Результаты претендентов в РПЛ за сентябрь: "Зенит" - 9 очков в 3 матчах, "Краснодар" и ЦСКА - по 7 баллов в 3 играх, "Динамо" - 6 пунктов в 3 встречах, "Локомотив" - 5 очков в 3 поединках.
⚡️ Кто из наставников был лучшим в сентябре?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2021
Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте ✔
В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/BAeXyAIXoS
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