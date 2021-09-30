Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

РПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера лиги по итогам сентября.

За награду поспорят пять специалистов - это Сергей Семак ("Зенит"), Виктор Гончаренко ("Краснодар"), Алексей Березуцкий (ЦСКА), Сандро Шварц ("Динамо") и Марко Николич ("Локомотив").

Результаты претендентов в РПЛ за сентябрь: "Зенит" - 9 очков в 3 матчах, "Краснодар" и ЦСКА - по 7 баллов в 3 играх, "Динамо" - 6 пунктов в 3 встречах, "Локомотив" - 5 очков в 3 поединках.

⚡️ Кто из наставников был лучшим в сентябре?



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В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/BAeXyAIXoS — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2021

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