Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

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Названы претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в сентябре

РПЛ опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера лиги по итогам сентября.

За награду поспорят пять специалистов - это Сергей Семак ("Зенит"), Виктор Гончаренко ("Краснодар"), Алексей Березуцкий (ЦСКА), Сандро Шварц ("Динамо") и Марко Николич ("Локомотив").  

Результаты претендентов в РПЛ за сентябрь: "Зенит" - 9 очков в 3 матчах, "Краснодар" и ЦСКА - по 7 баллов в 3 играх, "Динамо" - 6 пунктов в 3 встречах, "Локомотив" - 5 очков в 3 поединках.

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РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сентября

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сентября

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