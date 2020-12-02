Названы претенденты на звание лучшего тренера в РПЛ в ноябре
Пять тренеров команд чемпионата России поборются на звание лучшего по итогам ноября, сообщается в твиттерер РПЛ.
Среди претендентов оказались: Сергей Семак ("Зенит" - 5 очков в 3 матчах), Доменико Тедеско ("Спартак" - 5 очков в 3 матчах), Валерий Карпин ("Ростов" - 6 очков в 3 матчах, Андрей Талалаев ("Ахмат" - 5 очков в 3 матчах), Игорь Черевченко ("Химки" - 9 очков в 3 матчах).
Победитель станет известен в ближайшее время.
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