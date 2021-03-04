Названы примерные сроки восстановления Пике

Теги жерар пикебарселонатравмы

Названы примерные сроки восстановления ПикеЗащитник "Барселоны" Жерар Пике пропустит около трех недель из-за травмы колена, которую он получил в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против "Севильи" (2:0, 3:0 – после овертайма), сообщает As.

Таким образом, испанец наверняка не поможет своей команде во втором матче 1/8 финала Лиге Чемпионов против ПСЖ, которая состоится 10 марта в Париже. Кроме того под вопросом его участие в матчах Ла Лиги с "Осасуной", "Уэской" и "Реал Сосьедад".

Это уже не первая травма колена для Пике в этом сезоне. Только недавно защитник вернулся в строй, пропустив 3 месяца из-за другого повреждения.

Напомним, именно гол защитника под самый занавес матча позволил "Барселоне" перевести игру в овертайм, в котором победу по сумме двух матчей команде принес Мартин Брейтуэйт.

Читать также: У Пике повреждение колена. Игрок снова может выбыть на долгий срок | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 4 марта

Главные новости дня: 4 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов