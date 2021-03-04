Названы примерные сроки восстановления Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике пропустит около трех недель из-за травмы колена, которую он получил в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против "Севильи" (2:0, 3:0 – после овертайма), сообщает As.

Таким образом, испанец наверняка не поможет своей команде во втором матче 1/8 финала Лиге Чемпионов против ПСЖ, которая состоится 10 марта в Париже. Кроме того под вопросом его участие в матчах Ла Лиги с "Осасуной", "Уэской" и "Реал Сосьедад".

Это уже не первая травма колена для Пике в этом сезоне. Только недавно защитник вернулся в строй, пропустив 3 месяца из-за другого повреждения.

Напомним, именно гол защитника под самый занавес матча позволил "Барселоне" перевести игру в овертайм, в котором победу по сумме двух матчей команде принес Мартин Брейтуэйт.