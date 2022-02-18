Названы примерные сроки возвращения в строй Ансу Фати

Фото твиттер "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати пропустит ещё как минимум 2,5 месяца, сообщает AS.

По сведениям издания, в каталонском клубе ожидают, что 19-летний футболист сможет вернуться в строй в конце апреля и успеет сыграть 5-6 матчей.

Напомним, что воспитанник "сине-гранатовых" с января восстанавливается от травмы проксимального сухожилия бицепса бедра левой ноги.

В текущем сезоне Фати сыграл за "Барсу" 9 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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