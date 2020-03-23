Названы пять претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте

Теги александр кокоринкристиан нобоаалександр беленовсердар азмунгжегож крыховяк

Названы пять претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в марте

Российская Премьер-лига составила пятерку претендентов на звание лучшего игрока турнира по итогам марта.

В список номинантов включены Александр КокоринКристиан Нобоа (оба - "Сочи"), Сердар Азмун ("Зенит"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив") и Александр Беленов ("Уфа").

В течение марта Кокорин забил 3 гола и сделал 1 ассист в 4 матчах. Аналогичную статистику имеет Азмун, но у него на одну игру меньше. Нобоа совершил 4 голевых действия (2+2) в 4 поединках. Крыховяк по разу отличился сам и помог партнёру, проведя при этом 3 встречи. В активе Беленова 2 "сухаря" в 3 матчах.

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