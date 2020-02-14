Названы пять самых финансово стабильных клубов России

Компания Soccerex опубликовала рейтинг самых финансово стабильных клубов мира.

Ранее мы показали топ-20 этого списка, куда не попали представители РПЛ.

А вот в первой сотне рейтинга российские клубы есть - их там пять. Это "Зенит", "Спартак", "Краснодар", ЦСКА и "Локомотив".

23. "Зенит" - 1,309;

37. "Спартак" - 0,878;

60. "Краснодар" - 0,589;

98. ЦСКА - 0,324;

99. "Локомотив" - 0,319.

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