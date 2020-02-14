Названы пять самых финансово стабильных клубов России

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Названы пять самых финансово стабильных клубов России

Компания Soccerex опубликовала рейтинг самых финансово стабильных клубов мира.

Ранее мы показали топ-20 этого списка, куда не попали представители РПЛ.

А вот в первой сотне рейтинга российские клубы есть - их там пять. Это "Зенит", "Спартак", "Краснодар", ЦСКА и "Локомотив".

23. "Зенит" - 1,309;

37. "Спартак" - 0,878;

60. "Краснодар" - 0,589;

98. ЦСКА - 0,324;

99. "Локомотив" - 0,319.

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
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