Названы российские каналы, которые покажут ЧМ-2022

Стало известно, какие каналы будут транслировать матчи ЧМ-2022 на российском телевидении.

В релизе пресс-службы ФИФА говорится, что права на показ игр ближайшего мундиаля купили ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ".

Напомним, что Чемпионат Мира 2022 года пройдёт в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря.

Не пропустите: Маркизио решил завершить карьеру. | http://soccernews.ru