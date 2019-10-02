Названы российские каналы, которые покажут ЧМ-2022

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Названы российские каналы, которые покажут ЧМ-2022

Стало известно, какие каналы будут транслировать матчи ЧМ-2022 на российском телевидении.

В релизе пресс-службы ФИФА говорится, что права на показ игр ближайшего мундиаля купили ВГТРК, Первый канал и "Матч ТВ".

Напомним, что Чемпионат Мира 2022 года пройдёт в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря.

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