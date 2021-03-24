Названы самые дорогие игроки в мире
Фото: Твиттер @ErlingHaaland
Футбольная обсерватория CIES опубликовала свежий рейтинг стоимости футболистов.
У исследователей свое алгоритм расчетов, который учитывает не только футбольные показатели футболиста, но и его возраст, срок контракта, текущий прогресс и некоторые другие факторы.
По этой причине, в списке нет возрастных футболистов, показывающий хороший футбол в этом сезоне, таких как 36-летний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и 33-летний форвард "Барселоны" Лионель Месси или 39-летний голеодор "Милана" Златан Ибрагимович.
Топ выглядит следующим образом:
1. Эрлин Холанд ("Боруссия" Дортмунд) — 150-200 миллионов
Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") — 150-200 миллионов
3. Жоау Фелиш ("Атлетико") — 120-150 миллионов
Фил Фоден ("Манчестер Сити") — 120-150 миллионов
Кильян Мбаппе (ПСЖ) — 120-150 миллионов
Букайо Сака ("Арсенал") — 120-150 миллионов
7. Тимо Вернер ("Челси") — 90-120 миллионов
Трент Александр-Арнолд ("Ливерпуль") — 90-120 миллионов
Альфонсо Дэйвис ("Бавария") — 90-120 миллионов
Френки де Йонг ("Барселона") — 90-120 миллионов
Лаутаро Мартинес ("Интер") — 90-120 миллионов
Маттейс де Лигт ("Ювентус") — 90-120 миллионов
Харри Кейн ("Тоттенхэм") — 90-120 миллионов
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18