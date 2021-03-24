Названы самые дорогие игроки в мире

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Названы самые дорогие игроки в миреФото: Твиттер @ErlingHaaland
Футбольная обсерватория CIES опубликовала свежий рейтинг стоимости футболистов.

У исследователей свое алгоритм расчетов, который учитывает не только футбольные показатели футболиста, но и его возраст, срок контракта, текущий прогресс и некоторые другие факторы.

По этой причине, в списке нет возрастных футболистов, показывающий хороший футбол в этом сезоне, таких как 36-летний нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и 33-летний форвард "Барселоны" Лионель Месси или 39-летний голеодор "Милана" Златан Ибрагимович.

Топ выглядит следующим образом:

1. Эрлин Холанд ("Боруссия" Дортмунд) — 150-200 миллионов

Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") — 150-200 миллионов

3. Жоау Фелиш ("Атлетико") — 120-150 миллионов

Фил Фоден ("Манчестер Сити") — 120-150 миллионов

Кильян Мбаппе (ПСЖ) — 120-150 миллионов

Букайо Сака ("Арсенал") — 120-150 миллионов

7. Тимо Вернер ("Челси") — 90-120 миллионов

Трент Александр-Арнолд ("Ливерпуль") — 90-120 миллионов

Альфонсо Дэйвис ("Бавария") — 90-120 миллионов

Френки де Йонг ("Барселона") — 90-120 миллионов

Лаутаро Мартинес ("Интер") — 90-120 миллионов

Маттейс де Лигт ("Ювентус") — 90-120 миллионов

Харри Кейн ("Тоттенхэм") — 90-120 миллионов

Читать также: Франк Лебеф: "Переход Холанда в "Челси" может спровоцировать катастрофу" | http://soccernews.ru
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