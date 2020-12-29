Названы самые дорогие российские футболисты

Портал Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих российских игроков.

Наиболее дорогим россиянином стал хавбек "Монако" Александр Головин. Его трансферная стоимость составляет 20 млн евро.

На втором месте полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук (18 млн евро), замыкает тройку - Марио Фернандес из ЦСКА. Его оценили в ту же сумму, однако он старше Миранчука на 5 лет, что может сказаться на цене в дальнейшем.