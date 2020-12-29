Названы самые дорогие российские футболисты
Портал Transfermarkt обновил рейтинг самых дорогих российских игроков.
Наиболее дорогим россиянином стал хавбек "Монако" Александр Головин. Его трансферная стоимость составляет 20 млн евро.
На втором месте полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук (18 млн евро), замыкает тройку - Марио Фернандес из ЦСКА. Его оценили в ту же сумму, однако он старше Миранчука на 5 лет, что может сказаться на цене в дальнейшем.
Четвертая позиция осталась за голкипером "Краснодара" Матвеем Сафоновым (15 млн евро), пятерку замкнул полузащитник "Локо" Антон Миранчук (14 млн евро).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18