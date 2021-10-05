Названы самые дорогие составы в топ-5 лигах Европы

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Названы самые дорогие составы в топ-5 лигах Европы

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала собственную версию рейтинга самых дорогих составов в пятёрке сильнейших лиг Европы.

В топ-20 вошли 7 клубов АПЛ, 4 клуба Ла Лиги, 4 клуба Серии А, 4 клуба Бундеслиги и 1 клуб Лиги 1.

1. "Манчестер Сити" (Англия) – 1,280 млрд евро;

2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 1,214 млрд евро;

3. "Челси" (Англия) – 946 млн евро;

4. "Барселона" (Испания) – 896 млн евро;

5. "Бавария" (Германия) – 890 млн евро;

6. "Ливерпуль" (Англия) – 868 млн евро;

7. "Реал" (Испания) – 846 млн евро;

8. ПСЖ (Франция) – 808 млн евро;

9. "Боруссия" Д (Германия) – 687 млн евро;

10. "Атлетико" (Испания) – 662 млн евро;

11. "Ювентус" (Италия) – 618 млн евро;

12. "РБ Лейпциг" (Германия) – 590 млн евро;

13. "Тоттенхэм" (Англия) – 568 млн евро;

14. "Арсенал" (Англия) – 563 млн евро;

15. "Байер" (Германия) – 537 млн евро;

16. "Лестер" (Англия) – 480 млн евро;

17. "Интер" (Италия) – 469 млн евро;

18. "Милан" (Италия) – 434 млн евро;

19. "Севилья" (Испания) – 425 млн евро;

20. "Рома" (Италия) – 415 млн евро.

Не пропустите: Источник: "Холанд не ищет денег". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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