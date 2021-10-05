Названы самые дорогие составы в топ-5 лигах Европы
CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала собственную версию рейтинга самых дорогих составов в пятёрке сильнейших лиг Европы.
В топ-20 вошли 7 клубов АПЛ, 4 клуба Ла Лиги, 4 клуба Серии А, 4 клуба Бундеслиги и 1 клуб Лиги 1.
1. "Манчестер Сити" (Англия) – 1,280 млрд евро;
2. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 1,214 млрд евро;
3. "Челси" (Англия) – 946 млн евро;
4. "Барселона" (Испания) – 896 млн евро;
5. "Бавария" (Германия) – 890 млн евро;
6. "Ливерпуль" (Англия) – 868 млн евро;
7. "Реал" (Испания) – 846 млн евро;
8. ПСЖ (Франция) – 808 млн евро;
9. "Боруссия" Д (Германия) – 687 млн евро;
10. "Атлетико" (Испания) – 662 млн евро;
11. "Ювентус" (Италия) – 618 млн евро;
12. "РБ Лейпциг" (Германия) – 590 млн евро;
13. "Тоттенхэм" (Англия) – 568 млн евро;
14. "Арсенал" (Англия) – 563 млн евро;
15. "Байер" (Германия) – 537 млн евро;
16. "Лестер" (Англия) – 480 млн евро;
17. "Интер" (Италия) – 469 млн евро;
18. "Милан" (Италия) – 434 млн евро;
19. "Севилья" (Испания) – 425 млн евро;
20. "Рома" (Италия) – 415 млн евро.
Не пропустите: Источник: "Холанд не ищет денег". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. Он руководил лигой 14 лет
-
"Барселона" определилась с главной зимней трансферной целью
-
"Реал" нацелился на форварда "Зальцбурга"
-
Оздоев сообщил о восстановлении после серьёзной травмы
-
Сборная Англии объявила об изменениях в заявке на ближайшие матчи
-
Озил поругался с тренером "Фенербахче": подробности
-
Кассано сделал прогноз на будущее Почеттино в ПСЖ
-
Луис Энрике назвал цель сборной Испании на Лигу Наций
-
ЮАР отказался от проведения клубного ЧМ: названа причина
-
Александр Глеб прокомментировал кризис в "Барселоне"
-
Мбаппе готов завершить карьеру в сборной Франции
-
Названы самые дорогие составы в топ-5 лигах Европы
-
УЕФА прекратил сотрудничество с организацией по борьбе с расизмом
-
Мбаппе рассказал, есть ли шансы у ПСЖ продлить с ним контракт
-
В УЕФА встали на защиту Луческу, чью памятную звезду испортили в Донецке
-
"Спартак" потроллил "Барселону"
-
"Милан" готовит новый контракт для тренера Пиоли
-
Главные новости дня: 4 октября
-
Мбаппе сказал, изменил ли приход Месси его желание уйти в "Реал"
-
Мбаппе: "Если бы я ушел этим летом, то только в "Реал Мадрид"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18