Названы самые молодые и возрастные команды РПЛ
CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала новый рейтинг с российскими клубами.
В этот раз изучался процент вовлечённости в состав команд РПЛ футболистов до 21 года со старта сезона 2021/22.
Первое место заняло московское "Динамо" с показателем 15.8%, второй - тульский "Арсенал" (14.8%), третьи - "Химки" (9.9%).
Параллельно удалось определить самые молодые и возрастные команды российского чемпионата.
Молодые: "Крылья Советов" (средний возраст - 24,84 года), "Спартак" (25,34), "Динамо" (25,83).
Возрастные: "Сочи" (29,12), "Зенит" (28,51), "Уфа" (28,11).
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