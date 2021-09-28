Названы самые молодые и возрастные команды РПЛ

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Названы самые молодые и возрастные команды РПЛ

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала новый рейтинг с российскими клубами. 

В этот раз изучался процент вовлечённости в состав команд РПЛ футболистов до 21 года со старта сезона 2021/22.

Первое место заняло московское "Динамо" с показателем 15.8%, второй - тульский "Арсенал" (14.8%), третьи - "Химки" (9.9%).

Параллельно удалось определить самые молодые и возрастные команды российского чемпионата.

Молодые: "Крылья Советов" (средний возраст - 24,84 года), "Спартак" (25,34), "Динамо" (25,83).

Возрастные: "Сочи" (29,12), "Зенит" (28,51), "Уфа" (28,11).  

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