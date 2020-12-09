Названы самые обсуждаемые клубы в Твиттере

Теги манчестер юнайтедбарселонареал мадридливерпуль

Названы самые обсуждаемые клубы в ТвиттереСтали известны клубы, которые чаще всего обсуждали в Твиттере в 2020 году.

Список лидеров выглядит так:

1. "Лос-Анджелес Лейкерс"

2. "Манчестер Юнайтед"

3. "Барселона"

4. "Лос-Анджелес Доджерс"

5. "Реал" Мадрид

6. "Ливерпуль"

7. "Фламенго"

8. "Арсенал"

9. "Челси"

10. "ПСЖ"

Таким образом в десятку попали сразу 8 футбольных клубов.

Также подведены итоги по самым обсуждаемым спортивным событиям:

Супербоул между "Канзас-Сити" и "Сан-Франциско"
Финал Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария" (0:1) 
Матч ЛЧ "Барселона" – "Бавария" (2:8).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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