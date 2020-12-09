Названы самые обсуждаемые клубы в Твиттере
Стали известны клубы, которые чаще всего обсуждали в Твиттере в 2020 году.
Список лидеров выглядит так:
1. "Лос-Анджелес Лейкерс"
2. "Манчестер Юнайтед"
3. "Барселона"
4. "Лос-Анджелес Доджерс"
5. "Реал" Мадрид
6. "Ливерпуль"
7. "Фламенго"
8. "Арсенал"
9. "Челси"
10. "ПСЖ"
Таким образом в десятку попали сразу 8 футбольных клубов.
Также подведены итоги по самым обсуждаемым спортивным событиям:
Супербоул между "Канзас-Сити" и "Сан-Франциско"
Финал Лиги чемпионов "ПСЖ" – "Бавария" (0:1)
Матч ЛЧ "Барселона" – "Бавария" (2:8).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18