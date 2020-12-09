Названы самые обсуждаемые клубы в Твиттере

Стали известны клубы, которые чаще всего обсуждали в Твиттере в 2020 году.



Список лидеров выглядит так:



1. "Лос-Анджелес Лейкерс"

2. "Манчестер Юнайтед"

3. "Барселона"

4. "Лос-Анджелес Доджерс"

5. "Реал" Мадрид

6. "Ливерпуль"

7. "Фламенго"

8. "Арсенал"

9. "Челси"

10. "ПСЖ"



Таким образом в десятку попали сразу 8 футбольных клубов.