Названы самые обсуждаемые спортсмены года ВКонтакте

Популярная соцсеть "ВКонтакте" обнародовала рейтинг самых обсуждаемых персон года.

Список основан на данных системы анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics. В нем учитываются упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь.

Наиболее упоминаемой персоной года стал президент России Владимир Путин. Среди глав других государств в списке присутствуют Александр Лукашенко и Дональд Трамп.

Лидером по упоминаниям среди спортсменов стал российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов. Он занял 6-е место (2,8 млн упоминаний). Форвард "Барселоны" Лионель Месси занял 8-ю позицию (2,3 млн).

Наиболее обсуждаемые персоны года: