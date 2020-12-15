Названы самые обсуждаемые спортсмены года ВКонтакте

Теги лионель месси

Названы самые обсуждаемые спортсмены года ВКонтактеПопулярная соцсеть "ВКонтакте" обнародовала рейтинг самых обсуждаемых персон года.

Список основан на данных системы анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics. В нем учитываются упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь.

Наиболее упоминаемой персоной года стал президент России Владимир Путин. Среди глав других государств в списке присутствуют Александр Лукашенко и Дональд Трамп.

Лидером по упоминаниям среди спортсменов стал российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов. Он занял 6-е место (2,8 млн упоминаний). Форвард "Барселоны" Лионель Месси занял 8-ю позицию (2,3 млн).

Наиболее обсуждаемые персоны года:

1. Владимир Путин — 18,6 млн упоминаний.
2. BTS — 8,6 млн.
3. Morgenshtern — 3,2 млн.
4. Александр Лукашенко — 3,1 млн.
5. Дональд Трамп — 2,9 млн.
6. Хабиб Нурмагомедов — 2,8 млн.
7. Алексей Навальный — 2,6 млн.
8. Лионель Месси — 2,3 млн.
9. Ольга Бузова — 1,7 млн.
10. Сергей Собянин — 1,6 млн.

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