Названы самые подорожавшие игроки по итогам Евро-2020

Теги педрифедерико кьезакэлвин филлипслюк шоумиккель дамсгор

Названы самые подорожавшие игроки по итогам Евро-2020

Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших футболистов благодаря выступлению на Евро-2020.

Наибольшее представительство в рейтинге у англичан (5 игроков), затем у датчан и украинцев (по 4), следом у итальянцев и испанцев (по 3).

Что касается персоналий, то в топ-5 вошли Педри (Испания, + 10 млн), Федерико Кьеза (Италия, + 10 млн), Кэлвин Филлипс (Англия), Люк Шоу (Англия, + 7 млн) и Миккель Дамсгор (Дания, + 7 млн). 

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