Названы самые подорожавшие игроки по итогам Евро-2020
Портал Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших футболистов благодаря выступлению на Евро-2020.
Наибольшее представительство в рейтинге у англичан (5 игроков), затем у датчан и украинцев (по 4), следом у итальянцев и испанцев (по 3).
Что касается персоналий, то в топ-5 вошли Педри (Испания, + 10 млн), Федерико Кьеза (Италия, + 10 млн), Кэлвин Филлипс (Англия), Люк Шоу (Англия, + 7 млн) и Миккель Дамсгор (Дания, + 7 млн).
Не пропустите: Роналду во второй раз не попал в символическую сборную Евро по версии УЕФА. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1