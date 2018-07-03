Названы самые популярные фан-зоны ЧМ-2018

Теги чемпионат мирароссия

Названы самые популярные фан-зоны ЧМ-2018Представлен рейтинг самых популярных фан-зон в городах-организаторах чемпионата мира-2018 в России.

В 11 городах фан-зоны посетило более 5 миллионов болельщиков.

Топ-10 официальных фан-зон ЧМ-2018:

1. Москва (111 тысяч посетителей/день) 

2. Санкт-Петербург (75 тысяч/день)

3. Ростов-на-Дону (67 тысяч/день)

4. Казань (56 тысяч/день) 

5. Екатеринбург (50 тысяч/день)

6. Волгоград (50 тысяч/день)

7. Саранск (40 тысяч/день) 

8. Калининград (38 тысяч/день)

9. Самара (29 тысяч/день)

10. Нижний Новгород (26 тысяч/день)  

11. Сочи (25 тысяч/день).

Читайте: Ерохин сравнил команду Черчесова со сборной 2008-го года | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов