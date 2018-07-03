Названы самые популярные фан-зоны ЧМ-2018
Представлен рейтинг самых популярных фан-зон в городах-организаторах чемпионата мира-2018 в России.
В 11 городах фан-зоны посетило более 5 миллионов болельщиков.
Топ-10 официальных фан-зон ЧМ-2018:
1. Москва (111 тысяч посетителей/день)
2. Санкт-Петербург (75 тысяч/день)
3. Ростов-на-Дону (67 тысяч/день)
4. Казань (56 тысяч/день)
5. Екатеринбург (50 тысяч/день)
6. Волгоград (50 тысяч/день)
7. Саранск (40 тысяч/день)
8. Калининград (38 тысяч/день)
9. Самара (29 тысяч/день)
10. Нижний Новгород (26 тысяч/день)
11. Сочи (25 тысяч/день).
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