Названы самые результативные команды Евро-2020

Пресс-служба УЕФА опубликовала итоговую статистику Чемпионата Европы 2020 года.

Самыми результативными командами турнира стали сборные Италии и Испании.

В ходе Евро "Скуадра Адзурра" и "Фурия Роха" отличились по 13 раз.

В топ-5 самых забивающих команд континентального первенства также вошли Дания (12 мячей), Англия (11) и Бельгия (9).

Не пропустите: Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020. | http://soccernews.ru