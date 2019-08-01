Названы самые убыточные футбольные клубы России
Московские "Динамо" и "Спартак" являются самыми убыточными клубами в России в прошлом году.
Сообщается, что прибыль "Динамо" по сравнению с 2017 годом снизилась с 2,4 миллиарда рублей до 1,7 миллиарда. У "Спартака" также произошло падение с 5,46 миллиарда рублей до 5,18 миллиарда. Отметим, что в 2017 году прибыль "красно-белых" составила 317 миллионов.
Напомним, что 3 августа клубы встретятся между собой в рамках 4-го тура РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|3
|9
|2
|Ростов
|3
|7
|3
|Краснодар
|3
|6
|4
|Урал
|3
|6
|5
|ЦСКА Москва
|3
|6
|6
|Рубин
|2
|4
|7
|Арсенал Тула
|3
|4
|8
|Локомотив Москва
|3
|4
|9
|Динамо Москва
|3
|4
|10
|Спартак Москва
|3
|4
|11
|Уфа
|3
|3
|12
|Тамбов
|3
|3
|13
|Ахмат
|2
|3
|14
|Крылья Советов
|3
|3
|15
|Оренбург
|3
|0
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|3
|0