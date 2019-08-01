Названы самые убыточные футбольные клубы России

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Названы самые убыточные футбольные клубы России

Московские "Динамо" и "Спартак" являются самыми убыточными клубами в России в прошлом году.

Сообщается, что прибыль "Динамо" по сравнению с 2017 годом снизилась с 2,4 миллиарда рублей до 1,7 миллиарда. У "Спартака" также произошло падение с 5,46 миллиарда рублей до 5,18 миллиарда. Отметим, что в 2017 году прибыль "красно-белых" составила 317 миллионов.

Напомним, что 3 августа клубы встретятся между собой в рамках 4-го тура РПЛ.

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