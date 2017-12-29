Названы самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ
Издание Daily Mail составило рейтинг зарплат футболистов АПЛ.
1. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", 327 тысяч евро в неделю)
2. Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", 282 тыс.)
3. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", 248 тыс.)
4. Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед", 248 тыс.)
5. Яя Туре ("Манчестер Сити", 248 тыс.)
6. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", 225 тыс.)
7. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед", 225 тыс.)
8. Эден Азар ("Челси", 225 тыс.)
9. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", 203 тыс.)
10. Коутиньо ("Ливерпуль", 203 тыс.).
Отметим, что указана базовая зарплата, без учета бонусов.
Лучший бомбардир АПЛ Харри Кейн занял 35-ю позицию с зарплатой в 124 тысячи евро в неделю.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12