Названы самые высокооплачиваемые футболисты МЛС

Теги карлос велахавьер эрнандесгонсало игуаин

Названы самые высокооплачиваемые футболисты МЛС

Ассоциация футболистов МЛС назвала самых высокооплачиваемых игроков лиги.

Первое место в рейтинге занял форвард "Лос-Анджелеса" Карлос Вела с зарплатой 6,3 миллиона долларов в год.

На второй позиции расположился нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Хавьер Эрнандес, также известный как Чичарито. Его оклад - 6 миллионов долларов.

Замкнул топ-3 аргентинский бомбардир "Интер Майами" Гонсало Игуаин с годичным заработком в размере 5,8 миллиона долларов.

Не пропустите: Игуаин высказался о гипотетическом переходе Месси в МЛС. | http://soccernews.ru
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