Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Серии А

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Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Серии А

Фото Roma Press

Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинги самых высокооплачиваемых игроков и тренеров итальянской Серии А.

Футболисты

1. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 4,53 млн евро в месяц (до уплаты налогов);

2. Эдин Джеко ("Рома") - 1,07 млн евро;

3. Маттейс де Лигт ("Ювентус") - 1,02 млн евро;

4-5 Ромелу Лукаку ("Интер") - 0,95 млн евро;

4-5 Кристиан Эриксен ("Интер") - 0,95 млн евро.

Тренеры

1. Антонио Конте ("Интер") - 1,38 млн евро; 

2. Паулу Фонсека ("Рома") - 0,38 млн евро;

3. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") - 0,36 млн евро.

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