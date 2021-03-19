Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Серии А
Фото Roma Press
Французское издание L’Equipe опубликовало рейтинги самых высокооплачиваемых игроков и тренеров итальянской Серии А.
Футболисты
1. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 4,53 млн евро в месяц (до уплаты налогов);
2. Эдин Джеко ("Рома") - 1,07 млн евро;
3. Маттейс де Лигт ("Ювентус") - 1,02 млн евро;
4-5 Ромелу Лукаку ("Интер") - 0,95 млн евро;
4-5 Кристиан Эриксен ("Интер") - 0,95 млн евро.
Тренеры
1. Антонио Конте ("Интер") - 1,38 млн евро;
2. Паулу Фонсека ("Рома") - 0,38 млн евро;
3. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") - 0,36 млн евро.
Не пропустите: Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Ла Лиги. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Головину запретили играть со сборной Словении из-за коронавирусных ограничений
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Кокорин усугубил травму и выбыл до середины апреля
-
Лунев и Мухин получили вызов в сборную России
-
CAS утвердил решение засчитать Украине техническое поражение в матче со Швейцарией
Лента новостей
-
"Я офигел": Мухин отреагировал на дебютный вызов в сборную России
-
Тренер сборной Нидерландов объяснил отсутствие Промеса в заявке на матчи квалификации ЧМ-2022
-
Гончаренко может летом возглавить "Краснодар"
-
Клопп поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в ЛЧ
-
Черышев вернулся в строй, пропустив почти два месяца
-
Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Серии А
-
Появилось расписание матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Головину запретили играть со сборной Словении из-за коронавирусных ограничений
-
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Сёмин дал прогноз на выступление "Тамбова" в этом сезоне
-
Уткин назвал защитника "Урала" Калинина "гопником"
-
Кокорин усугубил травму и выбыл до середины апреля
-
Лунев и Мухин получили вызов в сборную России
-
CAS утвердил решение засчитать Украине техническое поражение в матче со Швейцарией
-
Арустамян назвал трёх кандидатов на замену Гончаренко в ЦСКА
-
"А можно так до пенсии?": Карпин опубликовал фото с пляжа в Дубае
-
В "Реале" отреагировали на результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
1
Названы самые высокооплачиваемые игрок и тренер Ла Лиги
-
Стала известна турнирная сетка Лиги Европы
-
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Гранадой", "Аякс" - с "Ромой" и другие пары 1/4 финала Лиги Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17