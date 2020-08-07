Названы семь претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ

Английская Премьер-лига опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока сезона 2019/20.

В число претендентов вошли 7 футболистов, трое из которых выступают за "Ливерпуль".

Это Ник Поуп ("Бернли"), Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Дэнни Ингс ("Саутгемптон") и Джейми Варди ("Лестер").

Лучшего игрока сезона определят путём голосования болельщики, капитаны всех 20 клубов АПЛ и футбольные эксперты.

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