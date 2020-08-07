Названы семь претендентов на звание лучшего игрока сезона АПЛ
Английская Премьер-лига опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока сезона 2019/20.
В число претендентов вошли 7 футболистов, трое из которых выступают за "Ливерпуль".
Это Ник Поуп ("Бернли"), Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Дэнни Ингс ("Саутгемптон") и Джейми Варди ("Лестер").
Лучшего игрока сезона определят путём голосования болельщики, капитаны всех 20 клубов АПЛ и футбольные эксперты.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18