Стали известны соперники "Краснодара" на групповом этапе Лиги Чемпионов

Сегодня, 1 октября, в Ньоне проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.

Петербургский "Краснодар" будет выступать в группе E с "Севильей", "Челси" и "Ренном".

Отметим, впервые в истории в групповом этапе ЛЧ будут выступать три российский клуба. "Краснодар" ранее не выступал на данном этапе турнира.

Групповая стадия Лиги чемпионов-2019/20 пройдет с 20 октября по 9 декабря. Первый тур состоится 20 и 21 октября.

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