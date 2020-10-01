Стали известны соперники "Краснодара" на групповом этапе Лиги Чемпионов
Сегодня, 1 октября, в Ньоне проходит жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов.
Петербургский "Краснодар" будет выступать в группе E с "Севильей", "Челси" и "Ренном".
Отметим, впервые в истории в групповом этапе ЛЧ будут выступать три российский клуба. "Краснодар" ранее не выступал на данном этапе турнира.
Групповая стадия Лиги чемпионов-2019/20 пройдет с 20 октября по 9 декабря. Первый тур состоится 20 и 21 октября.
А еще: Шапи высказался о выходе "Краснодара" в групповой этап Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
главное
-
Наставник "Баварии" Флик стал лучшим тренером Лиги Чемпионов сезона-2019/20
-
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов
-
Названы соперники "Зенита" на групповом этапе Лиги Чемпионов
-
"Локомотив" встретится с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом" в Лиге Чемпионов
-
УЕФА признал Де Брейне лучшим хавбеком прошлого сезона Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Роберт Левандовски - футболист года по версии УЕФА
-
В УЕФА отреагировали на попадание "Ювентуса" и "Барселоны" в одну группу Лиги Чемпионов
-
Михаил Боярский оценил жеребьевку Лиги Чемпионов для "Зенита"
-
"Ахмат" объявил о переходе экс-игрока "Монпелье" Адуева
-
Наставник "Баварии" Флик стал лучшим тренером Лиги Чемпионов сезона-2019/20
-
Левандовски - лучший нападающий прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов
-
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов
-
Стали известны соперники "Краснодара" на групповом этапе Лиги Чемпионов
-
Названы соперники "Зенита" на групповом этапе Лиги Чемпионов
-
"Локомотив" встретится с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом" в Лиге Чемпионов
-
УЕФА признал Де Брейне лучшим хавбеком прошлого сезона Лиги Чемпионов
-
Йозуа Киммих стал лучшим защитником прошлого сезона Лиги Чемпионов
-
Наставник "Сочи" Федотов дисквалифицирован на два матча
-
Нойер стал лучшим голкипером прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов
-
Дрогба получил награду президента УЕФА за стремление к совершенству
-
Ольга Смородская: "Геркус - ноль без палки"
-
Умяров рассказал, с кем дружит в молодежной сборной России
-
Глушаков прокомментировал свой переход в "Химки"
-
"СЭ": Игрок "Динамо" Филипп стал игроком "Вольфсбурга"
-
Смолов выбрал три команды, с которыми хотел бы встретиться в Лиги Чемпионов