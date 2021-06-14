Названы соперники "Шахтёра" по товарищеским матчам на первом сборе

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Названы соперники "Шахтёра" по товарищеским матчам на первом сборе

Стало известно, с кем "Шахтёр" будет проводить контрольные встречи во время первого тренировочного сбора.

Как сообщает "Мета Спорт", соперниками "горняков" станут "Санкт-Йоханн" (30 июня), "Ракув" (4 июля), "Тюркгюджю" (5 июля) и "Шальке" (9 июля).

"Шахтёр" будет готовиться к новому сезону в Австрии в период с 22 июня по 10 июля.

Напомним, что в конце мая команду возглавил итальянский тренер Роберто Де Дзерби.

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