Названы соперники "Шахтёра" по товарищеским матчам на первом сборе
Стало известно, с кем "Шахтёр" будет проводить контрольные встречи во время первого тренировочного сбора.
Как сообщает "Мета Спорт", соперниками "горняков" станут "Санкт-Йоханн" (30 июня), "Ракув" (4 июля), "Тюркгюджю" (5 июля) и "Шальке" (9 июля).
"Шахтёр" будет готовиться к новому сезону в Австрии в период с 22 июня по 10 июля.
Напомним, что в конце мая команду возглавил итальянский тренер Роберто Де Дзерби.
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