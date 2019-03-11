Названы сроки контракта Зидана с "Реалом"

Теги реал мадридзинедин зидан

Названы сроки контракта Зидана с "Реалом"

Зинедин Зидан в ближайшее время вернется на пост главного тренера мадридского "Реала", сообщает Marca.

По сведениям издания, французский специалист подпишет с королевским клубом контракт до лета 2022 года.

На посту наставника "Реала" Зидан сменит Сантьяго Солари.

Напомним, что ранее Зидан тренировал "Реал" с 2016 по 2018 годы и выиграл с клубом три Лиги Чемпионов.

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