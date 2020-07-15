Названы сроки летнего трансферного окна в АПЛ

Теги аплтрансферы

Названы сроки летнего трансферного окна в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала сроки действия летнего трансферного окна, сообщает официальный сайт турнира.

Окно откроется 27 июля и будет действовать до 5 октября. Кроме того, до 16 октября клубы АПЛ смогут проводить трансферы с английскими командами из Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.

Причиной сдвигания сроков действия трансферного является пандемия коронавируса из-за которой футбольный сезон был прерван почти на три месяца.

Не пропустите: Рэшфорд стал самым молодым обладателем почетной степени Манчестерского университета. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Официально: Шюррле покинул "Боруссию"

Официально: Шюррле покинул "Боруссию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов