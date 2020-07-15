Названы сроки летнего трансферного окна в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала сроки действия летнего трансферного окна, сообщает официальный сайт турнира.

Окно откроется 27 июля и будет действовать до 5 октября. Кроме того, до 16 октября клубы АПЛ смогут проводить трансферы с английскими командами из Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2.

Причиной сдвигания сроков действия трансферного является пандемия коронавируса из-за которой футбольный сезон был прерван почти на три месяца.

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