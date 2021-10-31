Названы сроки пребывания Агуэро в больнице

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Названы сроки пребывания Агуэро в больнице

Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро пробудет в больнице еще минимум пару дней, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист пройдет комплексное обследование сердца и медики установят точный диагноз. Напомним, что у форварда возникли проблемы из-за дискомфорта в груди во время матча с "Алавесом" (1:1) в чемпионате Испании.

В нынешнем сезоне 33-летний Агуэро провел за "Барселону" пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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