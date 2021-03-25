Названы сроки проведения нового сезона АПЛ

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Названы сроки проведения нового сезона АПЛФото: Твиттер @premierleague 
На сайте Английской Премьер Лига появилась информация о дате начала и окончания сезона 2020/2021.

Руководство АПЛ приняло решение о том, что новый турнир стартует 14 августа 2021 года. Это возвращение к традиционным датам начала чемпионата Англии, которые в текущем сезоне были изменены из-за всемирной пандемии коронавируса. Последний тур сезона пройдет 22 мая 2022 года.

Для многих команд такие даты дают возможность провести полноценную предсезонную подготовку, которой они были лишены в 2020 году. Однако на готовность футболистов может повлиять летний ЕВРО-2020 и последующая Олимпиада в Токио. 

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