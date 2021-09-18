Названы сроки восстановления Бэйла
Стало известно, сколько пропустит из-за травмы вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл.
AS пишет, что у 32-летнего футболиста серьёзное повреждение задней поверхности бедра правой ноги.
Сроки восстановления звёздного валлийца составят от восьми до десяти недель.
В этом сезоне Бэйл сыграл за "Реал" 3 матча и забил 1 гол.
Не пропустите: Названы сроки восстановления защитника "Реала" Менди. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Мбаппе близок к возвращению в строй
-
"Фиорентина" Кокорина обыграла "Дженоа"
-
39-летний Павлюченко забил 8 голов в 8 играх сезона
-
"Ювентус" зимой хочет подписать Икарди
-
"Райо Вальекано" разгромил "Хетафе" благодаря дебютному голу Фалькао
-
Мостовой порассуждал об увольнении Витории из "Спартака"
-
Названы сроки восстановления Бэйла
-
"Вулверхэмптон" уступил дебютанту АПЛ "Брентфорду"
-
"Рома" теряет Винью и Мхитаряна
-
"Уфа" переиграла "Химки", несмотря на дубль Глушакова
-
Кавани намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" из-за Роналду
-
Гасперини рассказал о роли Миранчука в "Аталанте"
-
Глушаков отличился в четвёртом матче подряд
-
Тухель серьёзно помог своей домработнице перед уходом из ПСЖ
-
Майка Ричардс назвал лучшего флангового нападающего мира
-
Тренер "Химок" Черевченко прокомментировал свою болезнь
-
Райола не исключил уход де Лигта из "Ювентуса"
-
Моуринью установил личный тренерский рекорд
-
Тренер "Химок" заболел перед матчем с "Уфой"
-
Экс-форвард "Челси" может стать спортивным директором "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14