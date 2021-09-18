Названы сроки восстановления Бэйла

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Названы сроки восстановления Бэйла

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Стало известно, сколько пропустит из-за травмы вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл.

AS пишет, что у 32-летнего футболиста серьёзное повреждение задней поверхности бедра правой ноги.

Сроки восстановления звёздного валлийца составят от восьми до десяти недель.

В этом сезоне Бэйл сыграл за "Реал" 3 матча и забил 1 гол.

Не пропустите: Названы сроки восстановления защитника "Реала" Менди. | http://soccernews.ru
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